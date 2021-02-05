وزير الخارجية الياباني: ندعم جهود السلام في ليبيا

أكد وزير الخارجية الياباني تاكاشى أوتو دعم حكومته لعملية السلام فى ليبيا، مشددا على مدى أهميتها لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، ببيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الياباني للقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة ليبيا فى طوكيو أحمد النائلى.

وتناول اللقاء أمس الخميس آخر مستجدات الحوار السياسى الليبى، وما توصل إليه من نتائج تحقق آمال وطموحات الشعب الليبى، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن أوتو أكد عزم بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأعرب النائلي عن رغبة ليبيا فى تعزيز تلك العلاقات والانتقال بها إلى مستوى جديد يحقق التعاون المثمر بين البلدين”.

وثمن النائلي دور اليابان في إرسال المساعدات الطبية إلى ليبيا فى إطار مواجهتها فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان.