ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 February, 2021

‏قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، إنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

و قد جرت بعد ظهر اليوم الجمعة ،عملية التصويت ،الثانية و الأخيرة بين قائمتا وزير الداخلية فتحي باشاغا ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة ،التين حصلتا على الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.

و قد أسفرت المرحلة الأخيرة من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، إلى فوز قائمة محمد يونس المنفي بـ39 صوتا في حين تحصلت قائمة عقيلة صالح على 34 صوتا.

فيما تتشكل القائمة الأولى (حاصلة على 39صوتا) من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

وتضم القائمة الثانية الحاصلة على (34صوتا ) ،عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.