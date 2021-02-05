كتلة هوائية دافئة تؤثر على مناطق غرب ليبيا

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، ستتأثر مناطق غرب ليبيا برياح جنوبية مصحوبة بكتلة هوائية دافئة، تسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ويستمر ذلك إلى الغد على أغلب المناطق.

وقال المركز، ممثلاً في إدارة التنبؤات: يتوقع تغير الرياح مساء الأحد إلى غربية وشمالية غربية نشطة السرعة نسبيًا، على غرب البلاد، مع تراجع درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال فبراير.

وأضاف: درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم تتراوح بين “21 و26” درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب الليلة وصباح الغد على طبرق أقصى الساحل الشرقي.

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