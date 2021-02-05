شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن منطقة تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن محطة الشرق 220 /30 من القره بوللي المغذية لمنطقة تاجوراء وضواحيها.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن فصل التغذية نتج عن عطب برووس الكوابل جهد 30 للمحول القدرة 220 /30 رقم 1 بجسم المحول و تم إرجاع التيار الكهربائي الساعة 5:46 لعدد من المحطات المتغذية من محطة الشرق بالتناوب إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي بإدارة شبكات الجهد المتوسط.

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