ليبيا الان

إكتشف 6 معلومات عن محمد يونس المنفي

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

1 ) محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا
2 )  نجل الدكتور المرحوم يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق ،يتمني الى قبيلة المنفي المجاهدة  شرق ليبيا و هي قبيلة المجاهد  عمر المختار

3 ) كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء إتحاد طلبة الجماهيرية ، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمياديء ثورة الفاتح
 4 ) بعد أحداث فبراير ، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية  المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام
5 ) بقرار صدر  في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان
6 ) في ديسمبر 2019 قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا ; وأضافت إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك