إكتشف 6 معلومات عن محمد يونس المنفي

1 ) محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا

2 ) نجل الدكتور المرحوم يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق ،يتمني الى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا و هي قبيلة المجاهد عمر المختار

3 ) كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء إتحاد طلبة الجماهيرية ، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمياديء ثورة الفاتح

4 ) بعد أحداث فبراير ، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام

5 ) بقرار صدر في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان

6 ) في ديسمبر 2019 قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا ; وأضافت إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.