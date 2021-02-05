كاتب سياسي: فوز قائمة المنفي والكوني جرعة أمل كبيرة

رأى الكاتب السياسي د. عبيد احمد، أن فوز قائمة المنفي والكوني بالسلطة التنفيذية الليبية، يعد بمثابة “جرعة أمل كبيرة”

وقال احمد، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”الحمد لله باختيار قائمة المنفي والكوني للسلطة التنفيذية في ليبيا تحصلنا على جرعة أمل كبيرة وتخلصنا من هاجس بعض الشخصيات الجدلية. أستطيع القول إن من تم اختيارهم اليوم يتمتعون بقبول كبير من جميع الليبيين شرق وغرب وجنوب ووسط، إذا علينا جميعا دعم هذه الخطوة ومباركتها والمشاركة في إعادة بناء ليبيا الجديدة ولا مجال للنكوص بالتصالح والتسامح نبني ليبيا الجديدة”.

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