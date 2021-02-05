“الفايدي” توضح حقيقة صدور قرار لبدء صرف منحة الزوجة

فندت رئيس قسم التنمية الأسرية بمراقبة الشؤون الاجتماعية بنغازي، عند الفايدي، الشائعات المتداولة بصدور قرار لأذونات صرف منحة الزوجة، وأوضحت استمرار استلام ملفات المستفيدات منها.

وقالت “الفايدي” في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية: “منظومة الإدخال المعمول عليها تتميز بعدم المركزية، وبإمكان أي منهن التسجيل في مكان إقامتها، والقيمة الواردة في القرار المعني تقدر بــ 150 دينار شهريا عن الفترة يناير حتى سبتمبر 2020 الماضي وسوف تستمر” .

وأشارت إلى أن ارتباطها بمنحة الأبناء غير صحيح، لافتة إلى أن هذه الأخيرة مربوطة بمنظومة السجل المدني وتوقفت منذ العام 2013 نتيجة الوضع السياسي في البلاد.

وشدّدت “الفايدي” على أن الفئة المستهدفة هن الزوجات من ربات البيوت، و الأرامل اللواتي يتقاسمن المعاش الأساسي للزوج المتوفى مع الورثة، و المطلقات غير العاملة وتعول في أبناء، والمتزوجات بأجانب، وهي لا تشمل عقود الزواج المبرمة خلال الربع الأخير من العام المنصرم وهذا العام، وهذه الفئة عليها تجهيز مستنداتها لإدراجهن في الملاحق لاحقا .

وفيما يتعلق ببعض الحالات الاجتماعية الخاصة من تفكك أسري دون الطلاق، قالت: “الزوجة بإمكانها التسجيل ويحذف الزوج المتقدم ببياناتها من المنظومة، وفي حال عدم توفر حساب مصرفي للمستفيدة يصدر لها صك باسمها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حين تحديد موعد الصرف لاحقًا فهذه المنحة كما ذكرت هي مقررة ضمن ميزانية الوزارة” .

وردًا على بعض مشكلات المتقدمات لاستيفاء الاجراءات، أضافت رئيس قسم التنمية الأسرية: “هناك معوقات لا ممرات قانونية لها مثل المطلقة التي أدرجت في الوضع العائلي لوالدها صحبة أبنائها، العائدين الذين لم يتمكنوا من الحصول علي الجنسية الليبية” .

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