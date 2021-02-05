صوان: نهنئ “القائمة الفائزة” ونتمنى لها كل التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة

هنأ رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان قائمة “المنفي الدبيبة” الفائزة بالسلطة التنفيذية المؤقتة، بعد تقدمها بالتصويت الذي أجرته البعثة الأممية اليوم الجمعة، بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وقال صوان في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “أبارك لكل الليبيين تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة بعد مسار طويل من المشاورات بين الأطراف الليبية، كلل أخيرا بالنجاح والوصول إلى توافق”.

وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا: “نهنئ القائمة الفائزة، ونتمنى لها كل التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة، وأن تكون بداية توحيد المؤسسات وانتهاء الانقسام والمضي نحو الانتخابات والاستقرار”.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.