الأسود: هذه أهم التحديات أمام السلطة التنفيذية الجديدة

علق عضو مجلس النواب ميلود الأسود، على إعلان بعثة الأمم المتحدة الدعم في ليبيا فوز قائمة “محمد المنفي” برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقال الأسود، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “التحديات كبيرة والمهام جسام أهمها الالتزام بالانتخابات في موعدها، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وإنهاء وجود جميع القواعد الأجنبية والمرتزقة، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود المليشيات، تلك أهم المهام وأكبر التحديات ونسأل الله تعالى لهم العون والتوفيق”.

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