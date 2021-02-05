المشري: انسحبت من الترشح لأن أمامي عمل كبير بمجلس الدولة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إنه قرر الانسحاب من السباق؛ لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر، ولفسح المجال أمام وجوه جديدة.

المشري وفي تصريح لموقع “الجزيرة.نت” أمس الخميس أضاف أن ترشحه من البداية كان الغرض منه إيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرًا إلى أن هذه التوازنات موجودة الآن بشكل أو بآخر في معظم القوائم.

وتابع أنه أبلغ من صوتوا له في الجولة الأولى بقرار الانسحاب، موضحًا أنه لم يوجههم إلى قائمة معنية، وإنما حثهم على الذهاب للقائمة التي يرون أنها تحقق المصلحة العليا.

المشري لفت إلى أنه ما يزال أمامه عمل كبير في مجلس الدولة الاستشاري، فيما يتعلق بالمصالحة والقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخابات، متعهدًا بأن يعمل كل ما في وسعه لإنجاح الانتخابات.