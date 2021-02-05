البعثة الأممية: فوز قائمة الدبيبة في التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت البعثة الأممية، فوز قائمة الدبيبة في الجولة الثانية من التصويت على تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، بواقع 39 صوتا مقابل 34 صوتا.

وأوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، إن عدد الأصوات 73 صوتا، موضحة أنه امتنع صوت واحد، وأنه لا توجد بطاقات باطلة.

وأضافت ويليامز أن رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة سيكون عبد الحميد الدبيية، وأن رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي.

وأن موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، وعبد الله اللافي.

ولفتت ويليامز إلى أن عقيلة صالح هو المرشح للمجلس الرئاسي من القائمة الثانية التي تم استبعادها وحصلت على 34 صوتا، وعضو المجلس الرئاسي فيها أسامة الجويلي وسيف النصر، والمرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا.

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