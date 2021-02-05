جولة ثانية من التصويت على السلطة الجديدة في ليبيا

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فشلت، قوائم الترشيح الأربعة على المناصب التنفيذية في ليبيا، اليوم الجمعة، بالحصول على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز بالجولة الأولى.

وأعلنت، المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في ختام جولة التصويت الأولى، أن أيًا من القوائم الأربع المتنافسة على منصبي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، لم تحصل على الأصوات المطلوبة للفوز وهي 60 بالمائة.

وأضافت أن جولة ثانية ستتم لاحقا للتصويت على المناصب التنفيذية بين القائمتين الثالثة، التي تضم محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛ وموسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي؛ وعبد الله حسين اللافي، عضو المجلس الرئاسي؛ وعبد الحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة، وبين القائمة الرابعة، التي تضم عقيلة صالح قويدر، رئيس المجلس الرئاسي وأسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي وعبد المجيد غيث سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي وفتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة.

ونصت آلية الاختيار على وجوب حصول قائمة المرشحين على 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة كي تعتبر فائزة في الجولة الأولى.

وبما أن أيًا من القوائم لم تصل إلى هذا الحد في الجولة الأولى، فسوف تعقد جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، والحد الأدنى للجولة الثانية هو 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.