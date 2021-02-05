التوافق على حكومة ليبية مؤقتة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء

فاز الجمعة كل من محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وجرت في جنيف بهدف التحضير لانتخابات وطنية ليبية.

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