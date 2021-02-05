وليامز: الحكومة المقبلة عليها الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إن الحكومة الليبية المقبلة يجب عليها أن تلتزم بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت وليامز في ختام جلسة تصويت ملتقى الحوار السياسي في جنيف على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية أنه لابد للحكومة المقبلة من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة.

وتابعت وليامز أن الحكومة المقبلة يجب أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم.

وأكدت وليامز أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم تنته مهمته، مشددة أنه يجب عليه مراقبة تنفيذ خارطة الطريق.

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