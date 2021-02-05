المهدوي: لجنة 5+5 ستناقش آلية خروج المرتزقة والجهة التي ستشرف على ذلك

قال المحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية هو أبرز الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات اللجنة العسكرية في سرت، لاسيما بعد انقضاء مهلة الـ 3 أشهر دون تفعيل هذا البند.

وأوضح المهدوي في تصريح صحفي، أن الاجتماع سيناقش آلية خروج المرتزقة والجهة التي ستشرف على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار المهدوي إلى أن الشعب الليبي يطالب اللجنة العسكرية بوقف الاقتتال بين الأطراف، والتأكيد على خروج كافة المرتزقة، وإنهاء التدخل الأجنبي، وفتح الطريق الساحلي لتسهيل عملية التنقل بين الشرق والغرب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس الخميس، في مدينة سرت، مؤكدة أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والمقرر استمراره حتى الأحد المقبل، سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24