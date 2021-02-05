الشريف: هذه هي السياسة تحمل المفاجآت

دعا المحلل السياسي السنوسي الشريف، الجميع إلى دعم السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال الشريف، في تصريحات نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :” يجب دعم السلطة التنفيذية الجديدة من الجميع؛ وأمامنا عشرة أشهر صعبة جدا لا تحتمل الخلافات ولا التفكير السلبي”.

وتابع في تدوينة أخرى، :”التهاني للقائمة الفائزة وندعو لهم بالتوفيق وللأسف كنت أتمنى أن تفوز القائمة الواقعية الأخرى ولكن هذه هي السياسة تحمل المفاجآت؛ نتمنى التوفيق للسلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وندعو جميع الليبيين للتكاتف معها للخروج بليبيا من هذه الظروف الصعبة الخطيرة التي تمر بالبلاد”.