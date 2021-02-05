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برلماني إيطالي: مقترح مجلس الأمن بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو أن مقترح مجلس الأمن الدولي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة مهمة.

وبحسب فاسينو ستقوم المبادرة بتعبئة عناصر من دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالاتفاق مع الأطراف الليبية في عمل مشترك يراقب وقف إطلاق النار الحقيقي، ما يسهم في المسار السياسي الذي بدأ مع عملية برلين والحوار الليبي، وفقًا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي طلب أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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