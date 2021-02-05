عقب فوز قائمة “المنفي الدبيبة”.. ميلود الأسود: التحديات جسام ونسأل الله التوفيق

هنأ عضو مجلس النواب ميلود الأسود قائمة “المنفي الدبيبة” الفائزة بالسلطة التنفيذية المؤقتة، بعد تقدمها بالتصويت الذي أجرته البعثة الأممية اليوم الجمعة، بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وأشار الأسود في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إلى العديد من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، قائلا: “التحديات كبيرة والمهام جسام، أهمها الالتزام بالانتخابات في موعدها، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وإنهاء وجود جميع القواعد الأجنبية والمرتزقة، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود المليشيات، تلك أهم المهام وأكبر التحديات ونسأل الله تعالى لهم العون والتوفيق”.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.