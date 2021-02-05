اللافي: ملف المصالحة الوطنية الشاملة مشروعي الأول

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي الليبي في جنيف عبدالله اللافي إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة سيكون مشروعه الأول و مصدر اهتمامه وانشغاله الحقيقيين»

وأوضح في تدويتة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة، «سيكون اهتمامي بالشباب والمرأة والأسرة الليبية محور عمل رئيسي لي ولفريق عملي»، وأضاف «إنها لأمانة ثقيلة و مهمة عظيمة أن أكون نائباً لرئاسة الدولة في بلادي، وهي في ذات الوقت مصدر حماس لي و لكل من حولي ومن سيكونون معي لإنقاذ بلادنا».

واختتم «ليبيا ستبنى بالجميع، و ليس هناك فيها خاسر بل شريك حقيقي للعمل لبناء السلام في بلادنا الحبيبة»، مضيفا «سيادة دولتنا و أمن و استقرار بلادنا أسمى اهدافنا التي سنسعى لتحقيقها جميعنا».

وفي وقت سابق الجمعة، انتخب الملتقى السياسي الليبي في جنيف القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

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