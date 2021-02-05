باشاغا: أهنئ “القائمة الفائزة” ونتمنى لهم التوفيق

هنأ المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، قائمة “المنفي الدبيبة” الفائزة بالسلطة التنفيذية المؤقتة، بعد تقدمها بالتصويت الذي أجرته البعثة الأممية اليوم الجمعة، بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وقال باشاغا في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “أهنئ القائمة الفائزة في يوم تجسدت فيه الديمقراطية في أوضح صورها، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد”.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.