شلوف: لا تهمني الأسماء ما يهمني هو العمل على الأرض

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

05 February, 2021

أعرب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، عن تطلعه في أن تكون الحكومة المؤقتة الجديدة، قادرة على العمل على أرض وفي الواقع لتحقيق الاستحقاقات الليبية المنتظرة.

وقال شلوف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”كمواطن ليبي لا تهمني قائمة الأسماء التي فازت بالسلطة التنفيذية في ليبيا، ما يهمني هو إمكانية عملهم على الأرض وفي الواقع بداية بتشكيل الحكومة (المرضية) التي تؤدي للوصول بنا إلى الموعد الانتخابي الذي تتحقق فيه إرادة الليبيين في 24 ديسمبر، ومن إمكانية عملهم لتنفيذ خارطة الطريق والبدء في المصالحة الوطنية ودعم اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 وجمع السلاح، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات والإدارة واستعادة ولو جزئية للقرار السيادي، وليس أن تكون كسابقتها الوفاق حكومة معترف بها دوليا كرست الانقسام المؤسسي والإداري ووصل بها النهب الممنهج لأقصى حدوده وتغول الميلشيات وفقدان ما تبقى من سيادة أمام الخنوع الكامل للأجنبي”، على حد تعبيره.