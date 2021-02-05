“هوبتون” يؤكد لـ “صنع الله” على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لعودة الاستقرار

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ودورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن صنع الله و هوبتون تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة و الشركات البريطانية ومساهمتها في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

وأضاف البيان أن هوبتون أكد علي ضرورة أن يكون لليبيا حكومة موحّدة مما سيساهم في عودة الاستقرار سريعاً، موضحا أنه بوجود حكومة وحدة وطنية واحدة ستتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الحصول على الميزانيات اللازمة بشكل سلس للقيام بأعمال الصيانة الضرورية لمنشآتها ويمكّنها من تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الانتاج.

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