ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 February, 2021

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايته ،فائز السراج ،مساء الجمعة ،اختيار سلطة تنفيذية جديدة ،و تقدّم بالتهاني لمن اختيروا لتولي المسؤولية في المجلس الرئاسي الجديد و رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

ودعى السراج في بيان له ،أن يعمل أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر 2021 ،من أجل وضع الأسس لبناء الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة.

و اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، حكومة مؤقتة عبر التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، وتضم القائمة أيضا عضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي.

وفازت قائمتهما بـ39 صوتا من أصل 73، مقابل 34 صوتا للقائمة المنافسة.