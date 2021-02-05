“مجلس الدولة”: على السلطة الجديدة تغليب المصلحة الوطنية

رحب مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الجمعة، بنتائج حوار جنيف والسلطة التنفيذية الجديدة.

ودعا المجلس عبر بيان له، طالعته “الساعة 24″، السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها والتعلم من أخطاء سابقتها.

وطالب البيان السلطة الجديدة بتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار، وأن تعمل على الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية القادمة، ليحدد الشعب ممثليه وينهى المراحل الانتقالية.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.