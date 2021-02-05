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الإمارات: نأمل أن يساهم تشكيل السلطة الجديدة في تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحبت الإمارات، اليوم الجمعة، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن بلادها أثنت على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

وأكد البيان أن الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ليبيا بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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