خيبة أمل تركية بعد خسارة باشاغا والأخير يعترف

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، بأن تركيا شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة في ليبيا.

وأضافت المصادر، أن تركيا كانت تعلق آمالها على فوز باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة للحفاظ على مصالحها في ليبيا، مشيرة إلى أنها ستحاول الآن التعامل مع الوضع الجديد بعد فوز قائمة المنفي والدبيبة المدعوم منها أيضًا.

وأقر باشاغا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخسارته مشيرًا إلى أن القائمة الفائزة بالمجلس الرئاسي الجديد، تجسدت فيها الديمقراطية في أوضح صورها، على حد قوله.

يشار إلى أن البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، النتيجة النهائية للتصويت على تشكيلة السلطة التنفيذية والتي أسفرت عن فوز قائمة ” المنفي و ادبيبة ” بنسبة 53.42 % متقدمة على قائمة ” عقيلة و باشاغا ” التي تحصلت على نسبة 46.58%.

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