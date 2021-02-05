وليامز تسمي شاغلي مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة

أعلنت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم من جنيف، فوز القائمة التي تضم محمد المنفي وعبد الله اللافي وموسى الكوني أعضاء للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وليامز أوضحت أن عملية التصويت شارك فيها ثلاثة وسبعون مشاركا، في حين تم إلغاء صوت واحد.

هذا وقالت وليامز إن السلطة التنفيذية الجديدة تعهدت بالالتزام بخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمثيل النساء في المناصب الحكومية بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة.

وأضافت وليامز، أنها تنتظر أن يكون من نصيب النساء منصب نائب رئيس الوزراء، ووجهت طلبا إلى أعضاء الملتقى باحترام نتائج التصويت على القوائم.

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