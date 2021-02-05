أول تعليق لباشاغا بعد هزيمته..هذه هي الديمقراطية !

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ،في أول تعليق له ،حول نتائج التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة ،إن ليبيا عاشت اليوم ،”يوما ديموقراطيا بإمتياز “.

و قال باشاغا ، الذي كان من بين الشخصيات الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء ،في تدوينة مقتضبة عبر حسابه على موقع “تويتر” ،”أهنئ القائمة الفائزة هذا اليوم..الذي تجسدت فيه الديمقراطية في أوضح صورها ..أتمنى لهم التوفيق و السداد لما فيه خير البلاد و العباد”.

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و قد أسفر التصويت على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، عن فوز القائمة الأولى ،التي حصدت 39 صوتا من أصل متقدّمة بـ5 اصوات عن قائمة فتحي باشاغا الذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة ،و عقيلة صالح ،مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر، لعضوية المجلس.