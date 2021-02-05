السفارة البريطانية ترحب بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة

رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة من قبل لجنة الحوار اليوم، برعاية البعثة الأممية، وأبدى السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون تطلعه إلى العمل مع السلطة المؤقتة، التي قال إنها يجب أن تقدم الدعم لجميع الليبيين، قبل تسليم السلطة إلى حكومة وطنية منتخبة، من خلال الانتخابات التي ستجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
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قناة ليبيا
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