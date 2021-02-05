الجراري يدعو للتمسك بوحدة الوطن

أعرب مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، مباركته لانتخاب المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد يونس بشير المنفي والحكومة المنبثقة عنه وإنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم الجراري، ضرورة العبور بالوطن إلى بر الأمان والتمسك بوحدته والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين كافة القبائل والمكونات الليبية ووقف الاقتتال الداخلي ودعم المؤسسات الوطنية وإقامة مصالحة وطنية شاملة تجمع شتات الوطن وتحافظ على وحدته، متمنيا للبلاد الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.