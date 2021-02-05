تعرف على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد؟

أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الجمعة، عن فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، الذي سيضم أيضاً موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت بملتقى الحوار السياسي في جنيف.

فبعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الثانية والحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.

وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة، وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

ومحمد يونس بشير بوحويش المنفي، من مواليد عام 1976، حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا.

وكان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا، تحت لواء “اتحاد طلبة الجماهيرية”، ومن أكثر المتحمسين للثورة التي قادها الراحل معمر القذافي عام 1969.

وبعد أحداث فبراير 2011، ترشح المنفي لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورأس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.

وعمل المنفي سفيراً لحكومة الوفاق لدى اليونان، قبل أن تطلب منه الحكومة اليونانية نهاية 2019 مغادرة البلاد، بعد اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا.