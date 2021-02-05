النمروش: سندعم السلطة التنفيذية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2021

قال صلاح الدين النمروش في أول تعليق عن فوز قائمة محمد المنفي تتشكل من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه، أنه “سندعم رئيسي الرئاسي والحكومة في استراتيجيتهم ومشروعهم في لملمة وتوحيد المؤسسات بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ الاهداف الوطنية في مرحلة البناء و تأسيس ليبيا الجديدة”.

وأضاف في سلسلة من التدوينات على حسابه الخاص بتويتر أنه” لطالما دعونا الى تغليب لغة الحوار على صوت السلاح”.

كما بارك النمروش القائمة التي نالت اغلبية اصوات لجنة الحوار قائلا “نُبارك القائمة التي نالت اغلبية اصوات لجنة الحوار ، نشد على ايديهم في احداث التغيير المطلوب في المشهدين السياسي و الاقتصادي العام و تحقيق ما يصبو اليه الشعب الليبي.”