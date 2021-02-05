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الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحبت دولة الإمارات بتشكيـل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وأكدت الخارجية الإماراتية في منشور لها على التعاون الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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