الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

رحبت دولة الإمارات بتشكيـل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وأكدت الخارجية الإماراتية في منشور لها على التعاون الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

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