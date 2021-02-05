الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

رحبت دولة الإمارات بتشكيـل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وأكدت الخارجية الإماراتية في منشور لها على التعاون الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وليامز: حكومة الوفاق الحالية أصبحت «حكومة تسيير أعمال»
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
قطر تشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
النمروش: سندعم السلطة التنفيذية الجديدة
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تعرف على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد؟
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك