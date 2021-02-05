ليبيا

سنيا البرينصي/ متابعات |

05 February, 2021

اعتبر النائب بالبرلمان عبد السلام نصية أن الإعلان عن الحكومة الجديدة خطوة مهمة لتوحيد مؤسسات الدولة وانهاء الانقسام في ليبيا.

وكتب نصية، اليوم الجمعة هذه التدوينة على صفحته الرسمية على “فايسبوك”:

“نسأل الله لهم التوفيق و السداد ، وندعو الجميع للوقوف معم ومساندتهم، يكفي صراعا ويكفي دماء و دمارا، كما أننا ندعوهم للالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها ، ونذكر بأن حل القضية الليبية لا يتمثل في السلطة التنفيذية وإنما في إيجاد توافق على المسار الدستوري و في حل مشكلة شرعية السلاح من خلال توسيع نطاق عمل 5+5 الى توحيد المؤسسة العسكرية في فترة زمنية محددة لا تتجاوز شهر يونيو القادم”.