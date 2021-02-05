تحديات عظام بانتظار السلطة التنفيذية الجديدة.. فهل تكون على قدر المسؤولية؟

مهام كثيرة حددتها وليامز لعمل المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة القادمة تقابلها تحديات كبيرة، أبرزها إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت المحدد؛ ديسمبر ألفين وواحد وعشرين.
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قناة ليبيا
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