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تحديات عظام بانتظار السلطة التنفيذية الجديدة.. فهل تكون على قدر المسؤولية؟

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

مهام كثيرة حددتها وليامز لعمل المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة القادمة تقابلها تحديات كبيرة، أبرزها إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت المحدد؛ ديسمبر ألفين وواحد وعشرين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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