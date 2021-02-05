ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

05 February, 2021

رحبت روسيا بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الجمعة سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

و قالت الخارجية الروسية في بيان لها: “يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا. نتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري”.