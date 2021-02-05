تسجيل 881 حالة إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ثمانيمئة وإحدى وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين أربعة آلاف وأربعمئة وتسع عشرة عينة استلمتها المختبرات التابعة للمركز على مستوى البلاد.

وأشار المركز في بيانه إلى تسجيل ثمانيمئة وأربع وستين حالة شفاء، في حين بلغ عدد الوفيات سبع عشرة حالة وفاة.

ومناطقيا .. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل ثلاث وعشرين إصابة بكورونا بعد سحب ثماني وسبعين عينة للفحص،

وقال المركز في منشور له حول الوضع الوبائي في المدينة، إن الأعداد الموجبة سجلت في سبها والشاطئ ووادي عتبة وتراغن وغات، هذا ولم تسجل سبها أي حالات شفاء أو وفاة يوم أمس.

هذا فيما سجل مركز الرصد والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، بحسب بيان للمركز.

وأشار المركز إلى أنه استقبل خلال يومي الأربعاء والخميس مئة وتسعة وستين مترددا من داخل المدينة وخارجها، منبها إلى أن إجمالي حالات الاشتباه المسجلة في المدينة بلغ اثنتي عشرة حالة اشتباه.

اما طبرق فقد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا يوم أمس، وحالة شفاء واحدة.

وأوضحت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أن فريق الرصد والتقصي سجل إحدى وتسعين إصابة بالفيروس حتى الآن، في حين سجلت اثنتان وأربعون حالة شفاء، وتسع حالات وفاة منذ مطلع العام الجاري.

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