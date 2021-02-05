ليبيا الان

ويليامز : حفتر جزء من الحوار وقد أعرب عن دعمه الشخصي لي وهو موافق على نتائج التصويت اليوم

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> ويليامز : حفتر جزء من الحوار وقد أعرب عن دعمه الشخصي لي وهو موافق على نتائج التصويت اليوم<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

ويليامز : حفتر جزء من الحوار وقد أعرب عن دعمه الشخصي لي وهو موافق على نتائج التصويت اليوم

05 February, 2021

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك