<br /> ويليامز : حفتر جزء من الحوار وقد أعرب عن دعمه الشخصي لي وهو موافق على نتائج التصويت اليوم<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا ويليامز : حفتر جزء من الحوار وقد أعرب عن دعمه الشخصي لي وهو موافق على نتائج التصويت اليوم 05 February, 2021 رابط مختصر



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