مصر: نتطلع للعمل مع السلطة الليبية المؤقتة

رحبت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربة عن تطلع مصر إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقالت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن بلادها أشادت بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعية الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم.

وطالب البيان كافة الأطراف الدولية والإقليمية بدعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

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