الشاطر:البعثة الأممية أوصلتنا إلى مرحلة الاختيار بين السيء والأسوأ

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، إن البعثة الأممية أوصلت الوضع إلى مرحلة الاختيار بين السئ والأسوأ بتغييب إرادة الليبيين، وفق تعبيره.

ولفت الشاطر، من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أنه توقع نتيجة الوضع قبل أن يبدأ الحوار وقال إن مخرجاته قنبلة ستنفجر لا محالة.

واعتبر الشاطر، أنه لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز رأي و للشارع رأي آخر، لافتًا إلى أنه عندما يمثل 75 فردًا إرادة شعب فهذا احتيال برعاية أممية، وفق توصيفه.

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