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الشاطر:البعثة الأممية أوصلتنا إلى مرحلة الاختيار بين السيء والأسوأ

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، إن البعثة الأممية أوصلت الوضع إلى مرحلة الاختيار بين السئ والأسوأ بتغييب إرادة الليبيين، وفق تعبيره.

ولفت الشاطر، من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أنه توقع نتيجة الوضع قبل أن يبدأ الحوار وقال إن مخرجاته قنبلة ستنفجر لا محالة.

واعتبر الشاطر، أنه لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز رأي و للشارع رأي آخر، لافتًا إلى أنه عندما يمثل 75 فردًا إرادة شعب فهذا احتيال برعاية أممية، وفق توصيفه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • عندما تري الامور من زاويه آخري تجد للرايس حساب وللبحري حساب لليبيين طموحات ولمبعوثة الأمم المتحده تعليمات من اهل القرار العالمي مايكون الا ما يردوه هم فهم بمثابة شرطي العالم ولكن في أعتقادي اذا الساسه الجدد نجيوا من حاجتين معناها احرزوا رضا ثلاث اباع الشعب اذا ليس من بينهم مليشياوي وليس من بينهم من هو فارح في رزية هله فالذي كان ولازال يبتبجح ويفتخر بأنه كان شاهد عيان علي التوماهوك هو يطلع من بحرية الناتو وهي ويهتك في معسكرات بهم جنود لليبيين بغض النظر ان كنا مع او ضد القذافي فتلك مسأله وحرق ليبيين حرق قلية قمح تلك مسأله آخري ( ومن كان في هذه اعمي فهو الآخره اعمي وأضل سبيلا ) والبعض كان فرحان الاهبل او كان مشارك في اعطاء الاحداثيات

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