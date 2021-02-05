ليبيا الان

المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة يحيي اليوم العالمي للسرطان

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أحيا المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق الرابع من فبراير حيث تزامنت هذا العام مع مرور ربع قرن على إنشاء المعهد تفاصيل الإحتفالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك