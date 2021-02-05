المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة يحيي اليوم العالمي للسرطان

أحيا المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق الرابع من فبراير حيث تزامنت هذا العام مع مرور ربع قرن على إنشاء المعهد تفاصيل الإحتفالية.

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