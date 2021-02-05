أنقرة: المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، ثقتها بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال عملية انتخاب سلطة تنفيذية في ليبيا، عقب نجاح اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

و اختار منتدى الحوار ، بقيادة الأمم المتحدة، حكومة مؤقتة جديدة، حيث فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، وعبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.

و فازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء .

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24