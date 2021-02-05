“السني”: نطالب المجتمع الدولى بدعم إرادة الليبيين لإنجاح السلطة التنفيذية

قال طاهر السنى مندوب حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، نطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات.

وأضاف فى تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أول هذه الخطوات انهاء كافة التدخلات بكل أنواعها، وننتظر من مجلس الأمن موقف واضح لدعم هذه الإرادة ومحاسبة المعرقلين وتفويض الأمم المتحدة لدعم اجراء الانتخابات في 24-12.

وتابع، نهنئ بما توصلت إليه لجنة الحوار وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة ونتمنى لهم التوفيق، كلنا نعلم حجم التحديات وتوحيد المناصب السيادية وأعمال اللجنة القانونية للانتخابات يجب أن يبدأ الآن،أولوية الحكومة تثبيت وقف اطلاق النار وخروج المرتزقة، توفير الخدمات، واجراء الانتخابات في موعدها.