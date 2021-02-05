السراج: نأمل أن توفر السلطة التنفيذية الجديدة الظروف الملائمة للانتخابات

هنأ رئيس حكومة تسيير الأعمال فائز السراج أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، وعبر عن الأمل أن يعملوا خلال المرحلة القادمة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، لوضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة.

وقال السراج في بيان، اليوم الجمعة، طالعته “الساعة 24”: “نبارك نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة واتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولى المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وندعوهم إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.

وأضاف رئيس حكومة الوفاق: نسأل الله أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام، وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.