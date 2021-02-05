إيطاليا تأمل أن تكون حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا شاملة للجميع

أعربت إيطاليا عن أملها في أن يكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا «شاملة للجميع»، معربة عن ترحيبها بنتائج التصويت الذي جرى، اليوم الجمعة، في جنيف من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي أسفر عن اختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس الرئاسي جديد وحكومة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وهنأت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نقلته وكالة «آكي»: «المرشحين المنتخبين في نهاية الجلسة التي قادها الليبيون لليبيين»، معتبرة أن «تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021».

ودعت الخارجية الإيطالية «جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل، تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الأول للشعب الليبي، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد»، معربة عن ثقتها «من أن التقدم المحرز يمكن أن يسهم بدفع عجلة التعاون بين جميع المكونات الليبية في المجالات المترابطة للأمن، الاقتصاد واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار عملية برلين، وكذلك في منظور المصالحة الوطنية».

وقالت الخارجية الإيطالية: «مع إنشاء مجلس رئاسي، ومن منظور حكومة الوحدة الوطنية، التي نأمل أن تكون شاملة للجميع، تبدأ مرحلة سياسية جديدة تعتبر أيضًا حاسمة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد»، مؤكدة أنه «في هذه الخطوة الحاسمة لمستقبل ليبيا، تظل إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي».

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وجددت وزارة الخارجية الإيطالية في ختام البيان «إعادة تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وقدمت شكرها إلى «الممثل الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز»، مؤكدة «استعدادها الكامل للتعاون مع خليفتها، يان كوبيس».

وتتكون السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة من مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائبين) وحكومة وحدة وطنية.

وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالب أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ورحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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