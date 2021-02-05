رئيس حكومة جديد في ليبيا: هل في الأفق مخرجٌ من الأزمة؟

مجلة Réalités -ترجمة “بوابة إفريقيا الإخبارية”* |

05 February, 2021

خطوة كبيرة نحو الخروج المحتمل من الأزمة تم قطعها للتو في ليبيا. فقد نجح المشاركون في الحوار الليبي، الذي اجتمع الجمعة 5 فبراير 2021 في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة، في تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد هو عبد الحميد دبيبة.

سيكون عليه العبء الثقيل لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

استمر الاجتماع 5 أيام. وكان يعتقد أن فتحي باشغا سيعين رئيساً للوزراء. وهو وزير الداخلية الحالي لحكومة الوفاق الوطني.

وإجمالا حصل المرشح المفاجئ عبد الحميد دبيبة على 39 صوتا من اصل 73. وهو مهندس، كان رئيس الوزراء الليبي الجديد مؤسسا لحركة ليبيا المستقبل. وفي عهد الرئيس السابق معمر القذافي، شغل عدة مناصب ذات مسؤولية عالية. فقد كان على سبيل المثال رئيس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية.

و بعد ؟ في الأيام الـ 21 المقبلة، سيتعين على رئيس الوزراء الليبي الجديد تشكيل حكومته وتقديم خارطة الطريق إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة الكاملة. بعد ذلك، سيكون أمامه 21 يومًا إضافيًا لكسب ثقة البرلمان الليبي. وإذا فشل، سيقرر المشاركون في الحوار الليبي.

*”بوابة إفريقيا الإخبارية” غير مسؤولة عن محتوى المواد المترجمة.