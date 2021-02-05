سنيل: تركيا مازالت ترسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، إن تركيا بعد أن أرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا ظهرت مقالات دعائية تركية سخيفة حول تورط حزب العمال الكردستاني.

وأكدت سنيل في تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن تركيا لديها 10 آلاف مرتزق سوري في ليبيا، مضيفة أن أنقرة مازالت ترسل المزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

ولفتت سنيل أن الدعاية التركية تقول إن روسيا أرسلت مرتزقة إلى ليبيا، مضيفة أنه لا يوجد دليل على وجود مرتزقة سوريين تابعين لروسيا في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24