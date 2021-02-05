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القيادات الليبية الشابة تعلق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2021

عبرت حركة القيادات الليبية الشابة عن ترحيبها ومباركتها بالوصول إلى انتخاب سلطة تنفيذية جديدة على إثر ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

وقالت الحركة في بيان لها إنها “ترحب و تبارك نتائج الحوار السياسي بجنيف و تؤيد عودة  الوحدة الوطنية من خلال الأتفاق على توحيد المجلس الرئاسي الجديد و توحيد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتعود ليبيا موحدة غير منقسمة”.

وأضافت أن “السياسي هو عدم أنقسام ليبيا و تحقيق السلام و الاستقرار و الامن للوصول إلى موعد الأستحقاق الوطني الكبير المقبل الانتخابات الرئاسية و التشريعية”

كما أكدت الحركة على ضرورة “الألتزام بمخرجات جنيف الأخيرة و بالمواعيد المحددة للأنتخابات المقبلة لأنتخاب أول رئيس لليبيا منتخب ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع من قبل الشعب الليبي بدون استثناء لأحد و متاحة للجميع لكل الليبيين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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