كرموس: نجاح السلطة التنفيذية الجديدة يتطلب دعم المجتمع الدولي

أكد عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة، عادل كرموس، الجمعة، أن أن قدرة السلطة الجديدة على حل العقبات المتراكمة على عدة مستويات في ليبيا، تتوقف على دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي مع هذه التشكيلة الحكومية.

و أضاف كرموس، أن السلطة الجديدة تقع عليها مهام كبيرة يتطلب تحقيقها تضحيات كبيرة، كما أنها مطالبة بتحقيق التوافق النسبي بشأن العدالة في توزيع المناصب والموارد.

و اعتبر كرموس أن قائمة محمد المنفي متوازنة، و خلت من الشخصيات الجدلية، لافتا إلى أن القائمة لن تقبل من الجميع، وستواجه بعض المعارضة، إلا أنها لن تكون بقوة المعارضة حال نجاح قائمة عقيلة صالح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24