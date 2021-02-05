عمران : السلطة الجديدة مطالبة بتوحيد المؤسسات و تحسين الوضع الاقتصادي

قالت عضو الهيئة التأسيسية للدستور،نادية عمران، الجمعة، إن السلطة الجديدة مطالبة بالعمل على توحيد المؤسسات وحلحلة المسائل العالقة وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأضافت عمران، أن النقطة الأهم تتمثل في الالتزام بالمسار التأسيسي، ودعم التوعية الدستورية وصولا للاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

و أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن فوز قائمة محمد المنفي، خلال عملية التصويت التي جرت في جنيف، الجمعة. وضمت قائمة الفائزين كلا من: محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الله حسين اللافي عضوا بالمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة.

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